Existem quinze locais em Portugal que ultrapassam o nível máximo de partículas finas inaláveis (PM2,5). A Organização Mundial de Saúde (OMS) determina que o valor destas partículas não dever ser superior a 10 microgramas por metro cúbico de ar. Em Portugal, esse valor foi ultrapassado em pelo menos 15 locais, entre os quais Lisboa, Cascais e Almada.Dos mais de 50 locais analisados, o Porto fica abaixo do limite e Guimarães registou o valor mais baixo da lista, com 3 microgramas por metro cúbico de ar. O valor máximo registado em Portugal foi em Estarreja, com 15 microgramas.Em causa estão partículas PM2.5 - as mais finas e susceptíveis de se infiltrarem nos organismos - que se infiltram nos pulmões e no sistema cardiovascular, causando doenças potencialmente mortíferas como derrames cerebrais, ataques de coração, obstruções pulmonares e infecções respiratórias.A Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou esta quarta-feira que uma em cada dez pessoas no mundo respira ar poluído e contaminado. Na Europa e no continente americano, os níveis de contaminação do ar têm-se mantido estáveis ao longo dos últimos seis anos, com ligeiras melhorias.A cidade mais poluída do mundo, Muzaffarpur na Índia, registou 197 microgramas por metro cúbico - um valor que está, no entanto, a ser revisto.