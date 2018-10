Estes são os melhores países para se viver e trabalhar – e impulsionar o seu salário

Esta é a conclusão de um estudo em que 45% dos expatriados afirmaram que os seus empregos actuais pagam mais internacionalmente e 28% mudaram de país à procura de uma promoção. Na Suíça, famosa pelas montanhas e pelos preços elevados, o aumento do rendimento anual ascendeu a 61.000 dólares. Os salários dos expatriados no país são de 203.000 dólares por ano em média - o dobro do nível mundial.

No estudo anual Expat Explorer, do HSBC, Singapura liderou o ranking como o melhor lugar para se viver e trabalhar pelo quarto ano consecutivo, superando a Nova Zelândia, Alemanha e Canadá. A Suíça ficou apenas em oitavo lugar, tendo como aspectos contrários o alto custo para criar os filhos e a dificuldade em se fazer amigos.