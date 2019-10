Estes são os 50 secretários de Estado do próximo Governo

João Catarino assumiu em Outubro de 2018 a Secretaria de Estado da Valorização do Interior, transitando agora, no novo Governo de António Costa, para o lugar de secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, pasta que vai reforçar o Ministério do Ambiente. João Catarino nasceu em Proença-a-Nova em 1969, é licenciado em Engenharia Agronómica e bacharel em Engenharia de Produção Florestal. Em 2005 foi adjunto do secretário de Estado do Desenvolvimento Rural das Florestas do Governo de José Sócrates, passando nesse ano, e até 2016, a presidente da Câmara de Proença-a-Nova.

Inês dos Santos Costa, que desde 2016 até agora desempenhou funções de adjunta no Ministério do Ambiente, sobe no próximo Executivo a secretária de Estado do Ambiente, integrando a equipa de João Pedro Matos Fernandes. É especialista em Economia Circular. Com formação académica no Instituto Superior Técnico em Ecologia Industrial, tem ainda no currículo ter sido investigadora convidada no Centro de Ecologia Industrial da Universidade de Yale.

Miguel Cabrita prossegue no Ministério do Trabalho, mas alarga responsabilidades. O até aqui secretário de Estado do Emprego passa a adjunto da ministra e fica também com a pasta do trabalho, que já acompanhava de perto mas que era sobretudo conduzida pelo ministro, e com a formação profissional. Desde 2000 que assumiu funções de assessoria em gabinetes do Ministério do Trabalho durante os governos socialistas. É licenciado em sociologia e docente desde 2001 no ISCTE.

Mantém a secretaria de Estado do Tesouro, que ganhou quando o ministro Mário Centeno foi nomeado presidente do Eurogrupo. Como o ministro das Finanças precisou de atribuir mais funções a Ricardo Mourinho Félix relacionadas com a gestão do Eurogrupo, o então secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finanças perdeu a pasta do Tesouro, que foi entregue a Álvaro Novo. Economista licenciado pela Universidade de Coimbra e com vários mestrados concluídos na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, Álvaro Novo era até essa data economista-chefe do gabinete do Ministro das Finanças. É ainda co-autor, com Mário Centeno, de vários livros sobre economia do trabalho. É técnico-consultor do Banco de Portugal desde 2001.

Mantém a pasta dos Assuntos Fiscais, que herdou no mandato anterior de Fernando Rocha Andrade, na sequência da polémica dos bilhetes pagos pela Galp para ir ver jogos do Euro. Mendonça Mendes, irmão da futura líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra em 1999. Nesse mesmo ano, foi assessor do secretário de Estado da Justiça, Diogo Lacerda Machado, que fazia parte da equipa de António Costa, então ministro da Justiça, do governo de António Guterres. Também trabalhou com Ana Paula Vitorino, de quem foi chefe de gabinete quando esta era secretária de Estado dos Transportes, no governo de José Sócrates. No segundo mandato de Sócrates, transitou para chefe de gabinete da então ministra da Saúde, Ana Jorge. Foi advogado em várias sociedades e diretor na Refer nas áreas de Capital Humano, Assuntos Jurídicos e Organização.

É um académico, professor de Economia do ISCTE, mas já deu cartas na legislatura anterior: João Leão mantém a pasta do Orçamento no segundo mandato. É conhecido por ser implacável a recusar despesa adicional, tendo dado um contributo determinante para evitar gastos acima do previsto no Orçamento. Antes de fazer parte da equipa de Mário Centeno, já tinha sido diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia (entre 2010 e 2014) e assessor de Fernando Medina, quando este era secretário de Estado adjunto da Industria e do Desenvolvimento, entre 2009 e 2010. É licenciado e mestre em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos EUA.

Ricardo Mourinho Félix já fazia parte da equipa de Mário Centeno no primeiro governo. É o braço direito do ministro das Finanças para o Eurogrupo, representando o país nas reuniões dos líderes da moeda única e fazendo o fundamental do trabalho preparatório. No primeiro mandato, liderou, juntamente com o ministro, a proposta de reforma da supervisão financeira, que acabou por ser deixada na gaveta pelos deputados da Assembleia da República, por considerarem que já não havia tempo para a discussão aprofundada que seria necessária. Quadro do Banco de Portugal, Mourinho Félix é licenciado e mestrado em Economia, tendo lecionado na Nova School of Business and Economics. É de Setúbal e membro do Partido Socialista desde 1992.

Mantém-se na mesma secretaria de Estado que ocupava já no primeiro mandato de António Costa. É perita em Igualdade de Género e estudos sobre as mulheres, reconhecida pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género, e foi vice-presidente da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres entre 2012 e 2015. Tem 47 anos e nasceu em Coimbra, onde se licenciou em sociologia e se doutorou em Sociologia do Estado, Direito e Administração. Rosa Monteiro é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, no Núcleo de Políticas Sociais, Trabalho e Desigualdades. Foi vereadora na Câmara Municipal de Viseu de 2013 a 2017 e técnica especialista para a área da igualdade de género e cidadania no Gabinete do Ministro Adjunto desde 2015 até outubro de 2017.

Transita do atual Executivo, mas com mais dossiês. Se antes só tinha a Defesa do Consumidor, fica agora com o Comércio e Serviços. João Torres, natural da Maia, tem 33 anos, e é mestre em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Foi secretário-geral da Juventude Socialista entre 2012 e 2016 e, antes de integrar o Governo, era deputado do PS. No Ministério da Economia também esteve no centro da polémica da contratação de amigos, quando tentou que um amigo seu fosse para motorista do gabinete.

Sai da Portugal Ventures, a capital de risco pública, para a secretaria de Estado do Turismo, substituindo Ana Mendes Godinho. No cargo de presidente da Portugal Ventures assumiu, recentemente, o aumento dos investimentos da capital de risco pública no setor do turismo, com novas cinco start-ups, um investimento de 1,3 milhões. Em 2019, a Portugal Ventures investiu 11,8 milhões de euros em 21 start-ups. E aqui chegada segue para a Horta Seca. Licenciada em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e possui um MBA (2007) pela University of Southern California. Foi diretora executiva da Porto Business School até 2018. Passou pela AICEP de 2003 a 2006, onde teve a seu cargo o setor do turismo. Também passou pela Microsoft em 2006 e 2007 e foi especialista na ANACOM (2001-2003).

Mantém a pasta dos Assuntos Parlamentares, que ocupava no anterior Governo desde Fevereiro de 2019. Licenciado em economia pelo ISEG e com um mestrado no ISCTE, era vice-presidente da Câmara de Lisboa desde abril de 2015 quando Costa o foi buscar para o Executivo. Ocupava aí os pelouros da economia, inovação, serviços urbanos e desporto. Com 41 anos, desde sempre muito conotado com a ala mais à esquerda dentro do PS, Duarte Cordeiro é próximo do primeiro-ministro e integra o seu núcleo duro. No Parlamento não vai ter a vida facilitada, com um PS sem maioria absoluta e que vai ter muitas vezes de negociar apoios.

Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques

Secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo

Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Ferreira Milheiro Nunes

Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas

Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira

Secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches

Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento Castro

Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís

Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar

Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Belo Morgado

Secretário de Estado da Administração Pública, José Couto

Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho

Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva

Secretária de Estado da Educação, Susana Amador

Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Gameiro Rodrigues Bastos

Secretária de Estado da Ação Social, Rita da Cunha Mendes

Secretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira

Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales

Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa

Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Nuno Rodrigues e Pinheiro

Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira

Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Nuno Tiago dos Santos Russo

Há pelo menos três secretários de Estado que já se sabe que não continuam dado que sobem a ministros: é o caso da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, que passa a ser ministra do Trabalho e Segurança Social; da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, que passa a ser ministra da Agricultura; e da secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, que passa a ser ministra da Administração Pública e Modernização Administrativa, ficando também com a pasta das autarquias Face ao Governo atual, o número de secretários de Estado aumenta de 43 para 50, acompanhando o aumento do número de ministérios de 17 para 19 no próximo ano. Ao todo, o Executivo terá 70 governantes, incluindo o primeiro-ministro. Entre os secretários de Estado há 22 caras novas (assinalados em baixo a sublinhado).Dos 70 membros do Governo, 26 são mulheres (37,1% do total) e 44 são homens. A escolha dos secretários de Estado contribuiu para reduzir o peso das mulheres no Executivo dado que apenas considerando os ministros estas têm um peso de 42% (8 em 19 ministros, incluindo o primeiro-ministro). Entre os secretários de Estado, 18 são mulheres (36% do total) e 32 são homens.A mesma nota da Presidência revela que a "nomeação e posse de todo o XXII Governo Constitucional estão previstas para esta semana, em data a determinar, depois da publicação do mapa oficial das eleições e da primeira reunião da nova legislatura da Assembleia da República".Eis a lista de secretários de Estado e ministros do próximo Governo, segundo a nota publicada no site da Presidência:Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte CordeiroSecretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro, Tiago AntunesSecretário de Estado Adjunto e da Economia, João NevesSecretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João TorresSecretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula ZacariasSecretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa RibeiroSecretário de Estado da Internacionalização, Eurico Jorge Nogueira Leite Brilhante DiasSecretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa MonteiroSecretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho FélixSecretário de Estado do Orçamento, João LeãoSecretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça MendesSecretário de Estado do Tesouro, Álvaro NovoSecretária de Estado da Justiça, Anabela PedrosoSecretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Maria de Fátima de Jesus FonsecaSecretário de Estado do Planeamento, José Gomes MendesSecretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Carvalho FerreiraSecretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho TeixeiraSecretário de Estado Adjunto e da Educação, João CostaSecretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo RebeloSecretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Filipe Pardal CabritaSecretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia AntunesSecretário de Estado Adjunto e da Energia, João Saldanha de Azevedo GalambaSecretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Paulo Marçal Lopes CatarinoSecretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de MirandaSecretário de Estado das Infraestruturas, Jorge DelgadoSecretário de Estado da Habitação, Ana PinhoSecretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Soares MiguelSecretário de Estado das Pescas, José Apolinário(Notícia atualizado às 12h15)