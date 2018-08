Numa análise mais recente, se compararmos apenas o primeiro semestre deste ano com o mesmo período do ano passado verifica-se uma clara aceleração das dormidas de estrangeiros no Alentejo. Os números mostram que por cada 10 dormidas a mais no Alentejo nove eram de não residentes.



A maior parte das dormidas realizadas no Alentejo são de residentes, mas tem sido o mercado externo que mais tem crescido. No primeiro semestre deste ano, a região foi onde o turismo cresceu mais (6,6%). 87% desta subida deve-se às dormidas de não residentes, segundo os cálculos do Negócios com base nos números divulgados pela Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, dia 13 de Agosto, que revelaram uma desaceleração do turismo em Portugal Em 2013, o Alentejo tinha recebido no primeiro semestre 276,8 hóspedes. Cinco anos depois, em 2018, o número subiu para 464,3 mil. São mais 187,4 mil hóspedes que rumaram ao Alentejo de Janeiro a Junho. Uma subida significativa que, ainda assim, faz com que a região pese apenas 3% do total do turismo em Portugal.Apesar de não ser possível, através dos dados do INE, desagregar o número de hóspedes por residentes e não residentes, é possível fazer essa comparação nas dormidas. Neste caso, o número de dormidas subiu de 456 mil em 2013 para 761 mil em 2018, mais 305 mil dormidas em território alentejano.A responsabilidade desse aumento é dividida quase em parte iguais pelos dois segmentos: 156,7 mil de dormidas de residentes e 148,3 mil de não residentes. De assinalar que a maior parte (61%) das dormidas continuam a ser dos residentes.