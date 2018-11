Estudantes universitários das ilhas também ganham benefícios fiscais em 2019

O Parlamento aprovou por unanimidade as propostas do PS e do PSD para alargar aos estudantes universitários das ilhas os benefícios fiscais que os estudantes do interior vão ter no próximo ano.

Com a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2019, os estudantes que frequentem os estabelecimentos do ensino superior do interior do país vêem subir as deduções com as despesas de educação. Estes estudantes passam a poder deduzir 40% do total das suas despesas até um máximo de mil euros, quando até aqui era possível deduzir apenas 30% das despesas, até 800 euros.

O Parlamento aprovou, esta quarta-feira, dia 28 de Novembro, por unanimidade duas propostas idênticas do PS e do PSD para que esses benefícios fiscais para os estudantes universitários do interior sejam alargados às ilhas.