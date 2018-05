EUA alerta para furacões e cheias devido a tempestade Alberto

Hello #Alberto #keywest #cheflife

In the midst of a storm, there’s a rainbow. My aunt captured this in Panama City Beach this morning. Alberto is expected to make landfall today, stay safe everyone! pic.twitter.com/ySi8K0JNIU — Parker Branton (@ParkerBranton) 28 de maio de 2018

Os meteorologistas avisaram que as inundações constituem perigo de morte para os habitantes dos estados costeiros do sul. "[A tempestade Alberto] Manteve a sua força e velocidade de vento durante a noite, e parece que irá atingir a Cidade do Panamá [na Flórida]", afirmou à Reuters David Roth, do Serviço Nacional de Meteorologia. "Irá chegar a meio ou no fim da tarde. Os ventos têm velocidade máxima de 105 quilómetros por hora, uma diferença de 16 quilómetros de um furacão. É definitivamente uma tempestade perigosa."Centenas de habitantes da Flórida abandonaram as suas casas, refere a Sábado