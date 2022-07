EUA apelam a "ações" no G20 para enfrentar crise alimentar

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, apelou este sábado à "ação" dos seus homólogos do G20 reunidos na ilha indonésia de Bali "para enfrentar a crise global de segurança alimentar".Entre outros mecanismos propostos, a enviada de Washington insistiu na necessidade de acordar um mecanismo para impor um teto ao preço do petróleo russo, uma medida que anteriormente proposta por Yellen para "restringir o lucro da máquina de guerra" do presidente russo, Vladimir Putin, e "limitar o impacto da guerra da Rússia nos preços da energia" em todo o mundo.A representante norte-americana manteve encontros bilaterais com os seus homólogos da Austrália, Arábia Saudita, Singapura, Turquia e África do Sul à margem da reunião dos ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do G20, que termina este sábado, segundo um comunicado enviado pelo departamento Tesouro norte-americano.Durante conversas com os homólogos, Janet Yellen condenou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, "que causou repercussões globais na cadeia de abastecimento de alimentos, energia e outros produtos básicos", segundo o comunicado.A secretária do Tesouro tem defendido um teto para o preço do petróleo russo, um dos principais temas da sua viagem à Ásia, onde esta semana visitou Tóquio antes de seguir para Bali.A União Europeia (UE) adotou em junho o sexto pacote de sanções contra a Rússia em resposta à invasão da Ucrânia, que inclui um embargo ao petróleo russo que chega por mar e prevê exceções para o petróleo que chega por oleoduto a países sem acesso ao mar, como Hungria, República Checa ou Eslováquia.A Rússia redirecionou grande parte das suas exportações de petróleo bruto e derivados para países da região da Ásia-Pacífico após a invasão da Ucrânia e as sanções do Ocidente e, segundo Moscovo, tem capacidade para atender à crescente procura.