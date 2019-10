EUA colocam oito tecnológicas chinesas em lista negra

A Administração Trump colocou oito empresas chinesas, do setor das tecnologias, numa liista negra. Acusa-as de estarem implicadas em violações dos direitos humanos contra minorias muçulmanas na província de Xinjiang.

Os Estados Unidos anunciaram a inclusão de oito tecnológicas chinesas numa lista negra, acusadas de estarem implicadas em violações dos direitos humanos contra minorias muçulmanas na província de Xinjiang, no extremo oeste da China.

A informação foi avançada pelos media norte-americanos esta noite e entre as visadas estão duas grandes empresas do ramo da videovigilância, a Hangzhou Hikvision Digital Technology e a Dahua Zhejiang Dahua Technology.



Segundo algumas mensurações, a Hikvision e a Dahua controlam um terço do mercado mundial deste setor de atividade, dispondo de câmaras de vigilância em todo o mundo, salienta a Bloomberg.





A notícia surge numa altura em que as duas maiores economias do mundo se preparam para uma nova ronda de conversações com vista a um entendimento em matéria comercial.

Esta semana deverá ser marcada por reuniões em Washington entre a comitiva liderada pelo vice-presidente chinês, Liu He, e os responsáveis norte-americanos americanos. Hoje os negociadores de ambos os lados deram início aos preparativos para os planos de trabalho - sendo que as conversações formais arrancam na quinta-feira, 10 de outubro.

Esta segunda-feira a meio do dia houve algum ânimo em Wall Street com o facto de o conselheiro da Casa Branca, Larry Kudlow, ter dito que os EUA não pretendem excluir da bolsa americana empresas chinesas – depois de responsáveis chineses terem já indicado que os tópicos que precisam de ser discutidos diminuíram consideravelmente.

No entanto, isto não foi suficiente para manter um sentimento positivo junto dos investidores e as bolsas norte-americanas acabaram por não encerrar no vermelho.

A notícia entretanto avançada – já depois do fecho das praças do outro lado do Atlântico – sobre a inclusão de oito empresas em lista negra será um novo fator de pressão na negociação bolsista de terça-feira.