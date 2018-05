EUA continuam a preparar a cimeira que (ainda) pode juntar Trump e Kim Jong-un

Uma equipa de responsáveis americanos deslocaram-se até à Coreia do Norte este domingo para reuniões de preparação da cimeira onde ainda se espera que o presidente dos EUA e o líder da Coreia do Norte se encontrem, revela o Washington Post.

Jim Lo Scalzo/EPA

Na semana passada o presidente dos EUA cancelou a cimeira com a Coreia do Norte, justificando a decisão com a hostilidade demonstrada por Kim Jong-un. Um dia depois, Donald Trump disse que a cimeira ainda se poderá realizar a 12 de Junho, afirmando que os dois países estão em conversações e admitindo que "toda a gente faz jogos".

Apesar deste contexto de incerteza, as equipas estão no terreno a organizar o encontro. Uma equipa de membros oficiais dos EUA cruzou a fronteira da Coreia do Norte este domingo, 27 de Maio, para reuniões preparativas da cimeira, segundo o Washington Post, que cita fontes próximas do processo.

A liderar a comitiva americana estará Sung Kim, ex-embaixador dos EUA na Coreia do Sul e ex-responsável pelas negociações com a Coreia do Norte no âmbito do programa nuclear. Este responsável ter-se-á reunido com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Choe Son Hui.

O mesmo jornal diz que há vários responsáveis que estão em Seul e cujo objectivo será negociarem as condições desta cimeira que poderá juntar à mesma mesa os líderes dos EUA e da Coreia do Norte, em Singapura.