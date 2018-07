EUA criaram 213 mil empregos em Junho mas desemprego subiu

A economia dos Estados Unidos criou 213 mil novos empregos em Junho, um número que supera as previsões dos analistas, que apontavam para a criação de 200 mil postos de trabalho, informou esta sexta-feira o Departamento do Trabalho norte-americano.

Apesar da robustez dos números na criação de emprego, a maior economia mundial registou um agravamento de duas décimas na taxa de desemprego, que passou dos 3,8% para os 4%. Esta subida poderá ser explicada pelo sector da educação, uma vez que o ano escolar terminou.

O emprego aumentou nos sectores dos serviços, indústria e saúde, tendo sofrido uma quebra no sector do comércio a retalho.

O Departamento do Trabalho reviu em alta a criação de emprego em Abril e Maio. Assim, em Abril foram criados 175 mil empregos em vez dos 159 mil anteriormente anunciados. Em Maio os dados foram revistos de 223 mil para 244 mil novos empregos.

No final de Junho existiam 6,6 milhões de desempregados nos EUA, mais 499 mil do que em Maio. Nos últimos 12 meses, a maior economia mundial criou 2,4 milhões de empregos.

O salário médio por hora subiu em cinco cêntimos de dólar, ou 0,2%, fixando-se em 26,98 dólares (23,09 euros).