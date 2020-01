EUA decidem enviar mais 3.000 militares para o Médio Oriente

Os Estados Unidos anunciaram esta sexta-feira que vão enviar mais 3.000 militares para o Médio Oriente, após a morte de um comandante da força de elite iraniana Al-Quds num ataque aéreo ordenado pelo Presidente norte-americano.





Fontes do Departamento de Defesa, citados pela Associated Press sob condição de anonimato, referiram que os efetivos pertencem à 82.ª Divisão de Paraquedistas de Fort Bragg, no Estado da Carolina do Norte.



Aqueles efetivos somam-se aos cerca de 700 soldados da 82.ª Divisão que foram enviados para o Koweit no início desta semana após a invasão do complexo da embaixada dos EUA em Bagdad por milicianos apoiados pelo Irão e os seus apoiantes.



O reforço da presença militar norte-americana começou a tomar forma após o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter feito os primeiros comentários sobre a ataque ao declarar que ordenou a morte do general iraniano Qassem Soleimani porque este "planeava matar muitos americanos".