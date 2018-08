EUA e Canadá iniciam negociações para rever acordo de livre comércio

Os Estados Unidos e o Canadá iniciaram hoje formalmente, em Washington, as conversações sobre a renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA).

"Estamos encorajados pelos progressos concretizados pelos Estados Unidos e pelo México, em particular sobre os sectores do automóvel e das questões laborais", afirmou hoje aos jornalistas a ministra canadiana dos Negócios Estrangeiros, Chrystia Freeland, antes de se iniciar o encontro com Robert Lighthizer, da Agência do Comércio dos Estados Unidos.

Chrystia Freeland interrompeu a visita oficial que tinha marcada para a Europa para participar nas negociações, enquanto o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, avisou que o país só assinará um acordo que não prejudique o país.