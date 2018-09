EUA e UE deverão chegar a acordo sobre tarifas comerciais em Novembro

Os americanos, citados pela agência noticiosa AP, salientaram que os trabalhos estão bem encaminhados: "Esperamos resultados em breve na área técnica das barreiras ao comércio", adiantou Robert Lighthizer, porta-voz dos EUA para o departamento do comércio, depois de conversações com a comissária europeia Cecília Malmstrom.

O presidente americano, Donald Trump e o líder da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, acordaram em Julho dar início a negociações com o objectivo de atingir "tarifas zero" e "subsídios zero" no que diz respeito a bens que não pertencem ao sector automóvel, num esforço de evitar uma guerra comercial em grande escala.