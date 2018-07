EUA encolhem défice comercial um mês antes de imporem tarifas

Pedro Elias

O défice comercial dos Estados Unidos fixou-se em 43,1 mil milhões de dólares (36,9 mil milhões de euros ao câmbio actual) em Maio, uma descida de 6,6% face aos 46,1 mil milhões de dólares (39,4 mil milhões de euros) registados em Abril, segundo os dados revistos, anunciou esta sexta-feira o Departamento do Comércio norte-americano.

O saldo comercial em Maio foi o mais baixo nos últimos 19 meses e o decréscimo ocorre um mês antes de entrarem em vigor as primeiras tarifas à importação de alguns bens impostas pela Casa Branca. Antes da ameaça das tarifas, o défice comercial norte-americano ameaçava atingir este ano o valor mais elevado da última década.

As exportações dos EUA aumentaram 1,9%, para um valor recorde de 215,3 mil milhões de dólares (184,2 mil milhões de euros), enquanto as importações cresceram 0,4%, ascendendo a 258,4 mil milhões de dólares (221,1 mil milhões de euros).