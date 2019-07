EUA enviam negociadores à China para conversações cara a cara

As negociações entre os Estados Unidos e a China vão ser retomadas nos próximos dias e as conversas vão decorrer presencialmente, isto porque a Casa Branca decidiu enviar para Pequim responsáveis americanos pelas conversações destinadas a forjar um acordo que permita equilibrar a relação comercial entre as duas maiores economias mundiais. No entanto, os negociadores americanos mostram-se pessimistas quanto às possibilidade de um acordo rápido.Órgãos de comunicação social internacionais tais como a Bloomberg e a CNBC adiantam que a Casa Branca vai enviar para Pequim o representante americano para o comércio, Robert Lighthizer, bem como outros membros seniores da administração chefiada pelo presidente Donald Trump com o objetivo de superar o impasse em que persistem as negociações e criar condições para um compromisso.

A Bloomberg avança que a equipa liderada por Lighthizer chega a território chinês já na próxima segunda-feira, permanecendo em Shanghai (as autoridades chinesas terão pedido que as conversas decorram nesta cidade e não na capital Pequim) pelo menos até quarta-feira. Já a fonte anónima citada pela CNBC afiança que as negociações decorrem algures entre a próxima sexta-feira e a quinta-feira seguinte.