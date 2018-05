EUA exigem que China reduza o défice comercial em 200 mil milhões

O documento chegou ao Governo chinês antes das conversações desta sexta-feira: os EUA exigem um corte de pelo menos 200 mil milhões no défice comercial com a China até 2020. Após o diálogo, há alguns consensos, mas mantêm-se grandes disputas.

"Há uma necessidade imediata" de reduzir o défice comercial entre os EUA e a China, lê-se no documento partilhado pelo Financial Times, e que terá chegado às mãos do Governo chinês antes do diálogo desta sexta-feira, de forma a marcar o passo das negociações. A delegação norte-americana especifica ainda que "o défice comercial dos EUA com a China terá decrescido, em comparação com 2018, pelo menos 200 mil milhões até ao final de 2020". Entre as exigências, encontrava-se também a "eliminação de tarifas" sobre as exportações dos EUA à China.





Já no rescaldo do encontro entre as duas maiores economias do mundo, a agência noticiosa chinesa Xinhua, citada pela Reuters, avança que os EUA e a China ainda têm disputas "relativamente grandes" mas que conseguiram chegar a consenso em algumas áreas. Os restantes pontos de discórdia serão resolvidos "por via do diálogo" decisão que, embora pouco taxativa, pode servir de alívio à economia mundial, que tem assistido com preocupação à guerra comercial entre os dois países.