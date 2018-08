EUA manda chinesa HNA vender prédio ao pé da Trump Tower

O departamente de investimento estrangeiro dos Estados Unidos da AMérica (Committee on Foreign Investment in the United States - CFIUS), que tem a incumbência de analisar se os investimentos estrangeiros apresentam preocupações de segurança nacional, já informou a HNA de que tem de alienar a sua participação no imóvel em Manhattan, em Nova Iorque, localizado num perímetro policial com vigilância à Trump Tower, noticiou o Wall Street Journal.



A ordem foi enviado há já alguns meses, e não foram dadas explicações do motivo.





A HNA, que é o accionista chinês da TAP, já estará a conversar com potenciais compradores, ainda que não seja conhecido se foi dado um prazo.A CFIUS é uma agência norte-americana, sob o comando do secretário de Estado do Tesouro. Este departamento recusou comentar.

O porta-voz da HNA, à Reuters, garante que não "há qualquer confisco ou venda forçada em curso ou pendente do [imóvel] da Third Avenue 850".



"Há factos e circunstâncias no que concerne a localização deste imóvel em particular que não existiam quando foi feita a compra, e que levantaram preocupações. HNA está a tomar medidas para endereçá-las", acrescentou.





O grupo comprou, em 2016, 90% do imóvel, avaliado em 463 milhões de euros, meses antes de Donald Trump ganhar as eleições presidenciais. O edifício está a poucos quarteirões da Trump Tower, onde o presidente norte-americano mantém uma casa.