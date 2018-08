EUA pedem autorização à OMC para impor sanções contra proteccionismo da Indonésia

Os Estados Unidos querem impor sanções comerciais à Indonésia para penalizar comportamentos proteccionistas de Jacarta. Segundo escreve esta terça-feira, 7 de Agosto, a Reuters, Washington pediu autorização à Organização Mundial do Comércio (OMC) para aplicar sanções à Indonésia, isto depois de os EUA terem vencido um litígio comercial contra aquele Estado asiático.





Washington considera ter sido penalizada em até 350 milhões de dólares em 2017 devido às restrições impostas à importação de um conjunto de bens pela Indonésia, mostra um relatório norte-americano hoje dado a conhecer pela OMC.