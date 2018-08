EUA planeiam mais do que duplicar tarifas à China antes de encontro com Pequim

EUA e China preparam o próximo encontro para discutir as relações comerciais entre as duas economias, mas poderá envolver tarifas mais duras do que o esperado, avança a Bloomberg.

Esta terça-feira foi noticiado pela Bloomberg que as negociações entre os EUA e a China, de forma a resolver o conflito comercial, estariam prestes a recomeçar. Contudo, a administração de Trump terá uma nova ameaça pronta a ser lançada: as possíveis tarifas, já anunciadas, sobre 200 mil milhões de importações chinesas podem ser sujeitas a uma taxa de 25% em vez da de 10% inicialmente avançada.





Esta nova informação é também avançada pela Bloomberg, com base em declarações de fontes familiares com o processo que preferiram não ser identificadas. Na terça-feira, a mesma agência anunciou que o secretário de Estado do Tesouro Steven Muchin e o vice primeiro-ministro chinês, Liu He, ainda não haviam concordado em relação a um possível calendário, os assuntos a ser discutidos e o formato das conversações, mas estavam alinhados na vontade de as retomar e a trabalhar na organização das mesmas.