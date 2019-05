No entanto, há nove países numa "watchlist" por preencherem alguns dos critérios definidos pelas autoridades norte-americanas no que toca à manipulação da moeda.Na lista está a Irlanda, Itália, Vietname, Singapura e Malásia - as cinco novas entradas - e a China, Japão, Coreia do Sul e Alemanha. A Índia e a Suíça foram removidas desta lista.Caso um país seja classificado como manipulador de moeda, não existe nenhuma penalização imediata. Contudo, essa classificação pode afetar a avaliação que os mercados financeiros fazem desse país.O relatório deveria ter sido entregue a meio de abril, mas foram mudados os critérios usados para avaliar os países. Neste momento um país com um excedente na conta corrente de 2% do PIB é ilegível para a lista, assim como um país com intervenção persistente no mercado de uma moeda nacional ou com um excedente comercial com os EUA de, pelo menos, 20 mil milhões de dólares.Ainda em abril do ano passado, Donald Trump acusou a Rússia e a China de manipularem as suas moedas . "A Rússia e a China estão a jogar ao jogo da desvalorização da moeda, enquanto os Estados Unidos continuam a subir os juros. Não é aceitável", escreveu no Twitter.