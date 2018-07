EUA preparados para combater recessão? Antigos responsáveis mostram preocupação

Os graus de preocupação variam, mas o ex-presidente da Fed, Ben Bernanke (na foto), e dois ex-secretários do Tesouro, Paulson e Geithner, concordam que os EUA registam falhas nos meios para responder a uma futura crise, relata a Bloomberg. Este trio pronuncia-se num evento em Washington depois de ter assistido à última crise no papel de altos-cargos das finanças da maior economia do mundo.





"Temos melhores defesas contra os choques mais típicos e leves mas, num cenário de crise extrema, provavelmente teremos mais condicionantes do que seria ideal", apontou Geithner. Este, classificou os mecanismos de emergência, essenciais há uma década atrás, como "algo mais fracos".