EUA roubam lugar do Reino Unido como "melhor" parceiro comercial de Portugal

Os Estados Unidos da América tiraram ao Reino Unido o lugar de país com que Portugal tem o saldo comercial mais favorável. Aconteceu em 2017, o mesmo ano em que Espanha intensificou a posição de país face ao qual Portugal tem o pior défice comercial.

"O saldo positivo mais elevado passou a registar-se nas transacções com os Estados Unidos, enquanto no ano anterior foi com o Reino Unido que se registou o maior excedente", escreve o Instituto Nacional de Estatística na sua publicação Estatísticas do Comércio Internacional 2017, divulgada esta segunda-feira, 8 de Outubro.

O excedente comercial de Portugal perante o país presidido por Donald Trump fixou-se em 1.849 milhões de euros, sendo que no ano passado a maior economia do mundo apresentava o terceiro maior excedente da balança comercial portuguesa. A situação deveu-se sobretudo ao "aumento das exportações portuguesas de metais comuns", que incluem ferro, aço, cobre, zinco, chumbo e alumínio, por exemplo. Com mais vendas para a economia americana, mais benéfico o saldo comercial nacional ficou perante aquela geografia.

França conseguiu, em 2017, manter-se como o segundo maior excedente português (1.783 milhões), com o Reino Unido a descer ao terceiro lugar nesta classificação (1.780 milhões). Angola surge logo depois, com 1.508 milhões de euros, o que se deveu, "essencialmente à redução significativa das importações de combustíveis minerais originários deste mercado", explica o INE.

No outro lado, a posição mais desfavorável de Portugal no que à balança comercial diz respeito continua a ser Espanha, que atingiu um défice de 8.592 milhões. Em 2016, este desequilíbrio perante o país vizinho tinhadiminuído, mas em 2017 inverteu.

Segue-se a Alemanha, perante a qual o mercado nacional apresenta um défice de 3.248 milhões. Os dados do INE apontam para Itália e Países Baixos como as outras economias em relação às quais Portugal tem relações comerciais mais desequilibradas.

No seu todo, e segundo os dados coligidos pelo gabinete de estatísticas nacional, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 14.460 milhões de euros em 2017, um aumento de 3.075 milhões face ao período homólogo. Isto porque o aumento nominal das exportações de bens foi de 10% para 55.029 milhões, aquém do agravamento de 13,1% das importações, que chegaram aos 69.489 milhões.