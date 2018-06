EUA vão reforçar controlo sobre investimento chinês

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China prossegue o seu caminho. O Departamento do Tesouro norte-americano quer incrementar o controlo sobre investimento chinês em indústrias-chave estando já a preparar uma lei com carácter de emergência que tenderá a agravar a tensão entre Washington e Pequim.





A intenção da Casa Branca passa por recorrer a mecanismos legais para declarar como ameaça à segurança nacional e económica o investimento chinês realizado nos EUA, designadamente em tecnologias como as relacionadas com a produção de veículos de maior eficiência energética, robótica e aeroespacial.