Os Estados Unidos da América planeiam anunciar a sua retirada do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) durante a noite desta terça-feira. A revelação é feita por duas fontes conhecedoras do tema junto da agência de notícias Bloomberg.O objectivo da administração de Donald Trump será deixar a instituição que o acusou de hipocrisia e o criticou por ser tendencioso em relação a Israel. Será o secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo, e o embaixador do país na ONU, Nikki Haley, a anunciar a saída em Washington pelas 17 horas locais (22 horas em Lisboa).