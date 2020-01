Euler Hermes antecipa abrandamento económico em Espanha com novo governo

Espanha acaba de dar posse ao novo governo, o primeiro de coligação e que consiste numa inédita aliança de esquerda entre PSOE e Unidas Podemos, mas a incerteza pode estar ao virar da esquina.





De acordo com um estudo da Euler Hermes a que o Negócios teve acesso, a seguradora de crédito, que é também acionista da Cosec, acredita que a coligação entre as forças respetivamente lideradas por Pedro Sánchez e Pablo Iglesias "será frágil", pelo que antecipa um "risco moderado" de eleições antecipadas em 2021.





Essa fragilidade deverá "abrandar a implementação de reformas estruturais", defende a Euler Hermes que antecipa ainda como certo o aumento da despesa pública e reversão de algumas das reformas implementadas no período da crise financeira – uma das bandeiras do programa de governo é precisamente a reversão da reforma laboral de 2012 - pelo executivo progressista.





Antecipa assim um abrandamento gradual da economia espanhola, da expansão de 2% do PIB observada em 2019 para crescimentos de apenas 1,6% em 2020 e de 1,4% em 2021.





O reforço do poder de compra possibilitado pelo aumento de salários e prestações sociais será uma "almofada modesta" para o consumo privado num contexto em que se verifica o mais lento crescimento na criação de novos postos de trabalho desde 2014.





A perda de competitividade num panorama de incerteza comercial ao nível global pode impactar negativamente as exportações, enquanto a prossecução de reformas e aumento de investimentos relacionados com o combate às alterações climáticas podem apoiar o crescimento económico no médio prazo.





No que diz respeito ao setor empresarial, a Euler Hermes espera uma melhoria de conjuntura para as empresas mais voltadas para o consumo, em particular as pequenas empresas, e antecipa eventuais benefícios a longo prazo devido a potenciais ganhos de produtividade decorrentes da previsível maior despesa em educação com que Sánchez e Iglesias se comprometeram.





A Euler Hermes salienta ainda a escassa reação dos mercados à formação do novo governo espanhol, notando que os mercados continuam sobretudo a guiar-se pela política monetária expansionista do Banco Central Europeu. A Euler Hermes antevê que o BCE reforce a política expansionista com um corte adicional à taxa de juro dos depósitos, dos atuais -0,5% para -0,6%.