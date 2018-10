Eurobarómetro: Imagem da UE é a melhor de sempre

Numa altura em que se aproxima a data para a concretização do Brexit (marcado para Março de 2019), a imagem da União Europeia atingiu o valor mais alto de sempre. O último Eurobarómetro, realizado em Setembro, mostra que para 62% dos europeus inquiridos pertencer à UE é "uma coisa boa", o nível mais elevado nos estudos de opinião levados a cabo pelo Parlamento Europeu.





A reforçar a avaliação positiva está também o facto de 68% dos entrevistados considerarem que o respectivo país beneficiou com a pertença ao projecto comunitário, o melhor registo desde 1983, data em que, por exemplo, Portugal não tinha ainda aderido ao bloco europeu.





Este estudo confirma ainda o sentimento pró-UE dos portugueses, já que em Portugal foram registados valores ainda mais favoráveis do que no conjunto dos ainda 28 Estados-membros da União. 67% dos portugueses inquiridos considera "uma coisa boa" pertencer à UE (mais dois pontos percentuais do que no barómetro de Abril) e 78% acreditam que Portugal saiu a ganhar com a adesão ao bloco europeu.