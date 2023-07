Eurobarómetro: Nove em dez acham que há corrupção, mas só 3% a testemunharam

Nove em cada 10 portugueses considera que a corrupção é uma prática comum e que está generalizada, o que faz de e Portugal o terceiro país da Europa onde a perceção de corrupção é maior. Fica atrás apenas da Croácia com 96% e da Grécia, que lidera com 97%. As instituições financeiras e políticas são as que reúnem maior desconfiança dos portugueses.



