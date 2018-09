Eurobarómetro: Portugueses entre os europeus mais satisfeitos com os comboios

O inquérito passa por temas como a facilidade de obter informação, de compras os bilhetes, de gerir as queixas e dos serviços nas estações. Além disso, foca-se também nos pontos relacionados com a própria viagem como a frequência, a pontualidade e a confiança nos comboios e na sua manutenção.Sobre o serviço em si, o índice de satisfação coloca Portugal em quinto lugar, apenas atrás da Irlanda, do Reino Unido, do Luxemburgo e da Áustria. Sobre o transporte em si, os portugueses são os terceiros mais satisfeitos, superados apenas pelos irlandeses e os austríacos. Mesmo quando só são considerados os inquiridos que são passageiros (outros dizem não andar de comboio), as conclusões não mudam.Segundo o mesmo inquérito, 76% dos portugueses estão satisfeitos com a pontualidade dos comboios, bem acima da média europeia de 59%. Já na satisfação com a frequência dos comboios, Portugal (69%) está em linha com a satisfeição média dos europeus (69%). E, apesar de não estarem muito satisfeitos com o wi-fi a bordo, mesmo nesse aspecto a satisfação dos portugueses (47%) é superior à dos europeus (41%).Em Portugal, o principal motivo dado para não viajar de comboio foi a acessibilidade das estações e plataformas. Recentemente, uma estatística do Eurostat mostrava que Portugal é o sétimo Estado-membro que menos gasta em transportes , ficando abaixo da média europeia.O retrato da utilização e satisfação dos comboios na União Europeia mostra que quatro em cada cinco europeus andam de comboio. Apesar disso, apenas 13% o fazem de forma frequente, ou seja, pelo menos uma vez por semana. É na Áustria (27%), na Alemanha (22%) e na Eslováquia (21%) que se encontram as maiores percentagens de passageiros frequentes.A maior das viagens são ao nível suburbano ou regional, dentro do próprio país, dado que a maior parte (78%) não faz viagens internacionais. Isto apesar de 23% darem as férias como motivo de viagem de comboio e 35% dizerem que o fazem devido a actividades lúdicas. Já 16% anda de comboio na viagem entre casa e o trabalho, a escola ou a universidade e só 9% utiliza o comboio para viagens de negócios.



No que toca a idade, os jovens entre os 15 e os 24 anos são os que mais utilizam (30%). A percentagem de utilização dos comboios diminui com a idade: 14% no intervalo entre 25 e 39 anos, 12% no intervalo entre 40 e 54 e só 8% entre os que têm 55 anos ou mais.



Para chegarem à estação de comboios, a maior parte dos europeus (44%) usa o carro ou a mota. 27% vai a pé e 25% utiliza outros transportes públicos.