Eurodeputada portuguesa participa no encontro anual do FMI e Banco Mundial

Lídia Pereira, que foi eleita pelo PSD nas eleições europeias, vai ser uma das oradoras no encontro anual do FMI e Banco Mundial. Além da eurodeputada, o único português que participa neste encontro é Vitor Gaspar, ex-ministro das Finanças e atual diretor do Departamento de Assuntos Orçamentais do FMI.

Lídia Pereira vai participar no encontro anual do FMI e Banco Mundial como oradora. A eurodeputada portuguesa, eleita pelo PSD, vai intervir num painel cujo tema são as reformas estruturais ("Making the Case for Reform").

"As reformas estruturais são essenciais para impulsionar o crescimento de longo prazo, e assim melhorar o rendimento e a qualidade de vida das pessoas", salienta Lídia Pereira, citada numa nota enviada às redações. A responsável sublinha que "não podemos deixar passar esta janela de oportunidade para agir".

Neste painel, que será moderado por Martin Wolf do Financial Times, participam também o ministro das Finanças da Irlanda, Paschal Donohoe, o ministro das Finanças do Chile, Felipe Larraín, Alberto Alesina, professor de Economia Política na Universidade de Harvard, e Luca Visentini, secretário-geral da Confederação Sindical Europeia.

Lídia Pereira é eurodeputada, tendo sido a número dois da lista do PSD para as eleições europeias que decorreram em maio, e é vice-coordenadora do PPE na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários.

Além de Lídia Pereira só há mais um português a participar nestes encontros: Vítor Gaspar, que é diretor do Departamento de Assuntos Orçamentais do FMI.



O encontro anual do FMI e Banco Mundial começa esta terça-feira, 15 de outubro, com um dos momentos principais a ser a apresentação das previsões para a economia mundial, e termina no sábado, 19 de outubro.