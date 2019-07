O eurodeputado socialista André Bradford está internado no Hospital de Ponta Delgada em coma induzido, confirmou fonte do PS em declarações à revista Sábado.O eurodeputado açoriano de 48 anos foi eleito pela primeira vez para o Parlamento Europeu em maio deste ano, tendo-se estreado em Bruxelas na semana passada.André Bradford foi secretário regional da presidência no Governo Regional dos Açores, no último executivo liderado por Carlos César, entre 2008 e 2012 e foi o quinto candidato na lista do PS ao Parlamento Europeu nas eleições deste ano, abandonando o cargo de líder da bancada socialista na Assembleia Legislativa Regional dos Açores.