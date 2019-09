Eurodeputados aprovam Christine Lagarde no BCE. Mandato arranca a 1 de novembro

Parliament has just approved Christine @Lagarde to be the next President of the @ecb pic.twitter.com/1fTeugBwMN — ECON Committee Press (@EP_Economics) September 17, 2019

Em termos formais, a decisão final caberá ao Conselho Europeu onde foi inicialmente tomada a decisão de nomear a atual diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a liderança do BCE. Essa confirmação deverá acontecer na cimeira marcada para 17 e 18 de outubro onde se espera que o tema do Brexit seja o foco principal.A nomeação inicial foi feita também pelo Conselho Europeu a 2 de julho, tendo depois iniciado um processo de consulta do Parlamento Europeu e do próprio BCE. Ambas as instituições deram "luz verde" a Christine Lagarde para suceder a Mario Draghi, o atual presidente do BCE que ainda tem mais uma reunião de política monetária pela frente até abandonar o cargo a 31 de outubro.Lagarde será a primeira mulher a liderar o banco central da Zona Euro, assumindo o cargo em Frankfurt a 1 de novembro para um mandato de oito anos. Será nesse mesmo dia que vai começar a segunda ronda do programa de compra de ativos - 20 mil milhões de euros por mês - que o conselho de governadores decidiu reanimar na reunião da semana passada para contrariar a travagem do PIB e da inflação.Também foi aprovado pelo Parlamento Europeu o nome de Yves Mersch para vice-presidente do conselho de supervisão do BCE.(Notícia atualizada às 11h45 com mais informação)