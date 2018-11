Eurogrupo alinha com Comissão e pede novo orçamento a Itália

Foi sem surpresas que terminou a reunião do Eurogrupo realizada esta segunda-feira. Findo o encontro dos ministros das Finanças da área do euro, o Eurogrupo alinhou com a Comissão Europeia ao exercer pressão para que o governo italiano apresente uma nova proposta de orçamento para 2019.



"Os ministros [das Finanças do euro] apoiaram a Comissão [Europeia] na respectiva avaliação e convidaram Itália a cooperar de perto com a Comissão na elaboração de um plano orçamental revisto em linha com as nossas regras orçamentais", afirmou Mário Centeno em conferência de imprensa.





O líder do Eurogrupo notou que este "não era o dia para uma visão definitiva" sobre a proposta orçamental feita por Roma e que, numa decisão inédita da Comissão, foi rejeitada. Centeno fez depois um ponto de situação. "Nesta fase sabemos duas coisas: a opinião da Comissão sobre a proposta de orçamento de Itália e que Itália está a preparar uma resposta", disse o também ministro português das Finanças lembrando que as autoridades transalpinas têm de apresentar um orçamento revisto ou reformulado até ao próximo dia 13 de Novembro.





Já Pierre Moscovici mostrou-se "disponível para o debate com as autoridades italianas e "confiante de que Itália vai continuar na Zona Euro". O comissário europeu revelou depois que o ministro italiano das Finanças, Giovanni Tria, teve oportunidade de explicar "o racional da sua proposta", faltando ainda "encontrar uma forma de chegar a acordo". O francês reiterou as dúvidas de Bruxelas quanto às previsões de crescimento de Roma e à capacidade para reduzir a dívida pública.



A resposta de Giovanni Tria - pelo menos publicamente - chegou antes ainda do início da reunião dos ministros das Finanças. Já em Bruxelas, o governante transalpino assegurou que a proposta orçamental de Roma "não muda", admitindo depois que o executivo italiano está a "discutir" a resposta à missiva em que a Comissão solicitou pela primeira vez desde a criação da moeda única um novo orçamento.



Quanto às dúvidas apontadas por Bruxelas, Tria frisou que na proposta de orçamento entregue está prevista uma redução da dívida pública superior a quatro pontos percentuais nos próximos três anos, resultado de um orçamento expansionista que promove o crescimento económico. Fixada em cerca de 130% do PIB italiano, a dívida transalpina é a segunda maior do bloco do euro.



No próximo dia 21 de Novembro, a Comissão Europeia emite a respectiva posição sobre as propostas orçamentais de cada um dos 19 países-membros do euro, incluindo sobre a esperada revisão do orçamento de Itália. Se Roma mantiver o essencial do documento chumbado por Bruxelas, a Comissão, tal como avisou Moscovici há duas semanas, deverá abrir um procedimento por défices excessivos a Itália que pode culminar com a aplicação de sanções à terceira maior economia da Zona Euro.



No seu conjunto, os ministros das Finanças mostraram desagrado relativamente à atitude assumida pelo governo anti-sistema de Itália, com o titular das Finanças de França, Bruno Le Maire, a avisar que "aquilo que agora está em jogo é a nossa moeda comum" e a instar Roma a "cumprir as regras".



Reforma da Zona Euro sem progressos