O líder do Eurogrupo voltou a sublinhar a importância de avançar com o seguro comum de depósitos, contudo reconheceu que é uma questão para continuar a discutir no próximo ano. Eurogrupo pede orçamento português logo que possível.

À entrada para a reunião desta quarta-feira, o ministro português das Finanças e líder da instituição informal notou que este "é um processo muito complexo, mas muito importante ao mesmo tempo". "Sabemos que esta é uma matéria de médio prazo", avisou Centeno, que remete para o primeiro semestre do próximo ano a continuação de uma discussão que, afiança, será preciso continuar a "forçar".



Mário Centeno elogiou ainda o contributo que o congénere alemão, Olaf Scholz, levou ao Eurogrupo de novembro, admitindo avançar no seguro comum de depósitos, uma hipótese sempre bloqueada pela oposição germânica.



Apesar da evolução de Berlim, a discussão sobre os passos para concretizar o seguro comum de depósitos enfrenta ainda obstáculos colocados pela Itália, já que Roma rejeita a exigência de Scholz relativa à restrição ao volume de dívida pública que os bancos podem deter.



Por outro lado, a fragilização interna de Olaf Scholz - perdeu a eleição para a liderança do SPD, agora chefiado por dois sociais-democratas críticos da "grande coligação" com a CDU da chanceler - torna a discussão mais difícil, desde logo porque o apoio do ministro alemão ao EDIS não é acompanhado em igual grau, nem com o mesmo entusiasmo, por Angela Merkel.



Eurogrupo quer orçamento português o quanto antes

A instituição liderada por Centeno acompanhou a Comissão Europeia no pedido para que Lisboa apresente, logo que possível, o orçamento para 2020, o qual deve conter medidas para colmatar o risco de desvio das metas fixadas por Bruxelas, em particular o ajustamento estrutural insuficiente.



Quanto aos alertas da Comissão para o desvio dos esboços orçamentais de França e Itália, Centeno não vê "nenhum problema especial com nenhum desses planos".

