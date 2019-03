Está cada vez mais renhida a disputa entre PS e PSD pela vitória nas europeias de 26 de maio, mostra a nova sondagem da Aximage para o Negócios e o CM.





Este é o primeiro estudo da Aximage que mede em pleno o efeito eleitoral da confirmação de Paulo Rangel como cabeça de lista pela terceira vez consecutivo, já que só a 7 de fevereiro foi oficializada a recandidatura. Desde então, o eurodeputado tem pautado as intervenções públicas com duras críticas ao Governo do PS e, em particular, ao ex-ministro do Planeamento Pedro Marques.Entre os partidos atualmente representados no Parlamento Europeu, além do PSD só a CDU ganha força face ao último estudo de opinião da Aximage. A aliança entre PCP e Verdes sobe quase 1 ponto para 9,2%. Bloco de Esquerda e CDS caem respetivamente para 7,6% e 7,3%. Aliança (2%) e PAN (1,9%) surgem quase empatados.A correspondência destes números em assentos parlamentares sugere que o PS pode ficar-se pelos oito assentos garantidos em 2018 ou, no melhor cenário, eleger nove deputados. O PSD, que agora detém seis deputados, pode ganhar mais um ou dois mandatos em Estrasburgo.A CDU não repete o brilharete das últimas europeias, perdendo um dos três eurodeputados. O Bloco garante mais um mandato para eleger os mesmos dois eurodeputados que a CDU e o CDS pode ganhar um deputado ou não ir além do cabeça de lista eleito há cinco anos.A confirmar a toada favorável ao PSD está a medição à notoriedade dos cabeças de lista. Instados a apontar o nome dos candidatos principais, 24,7% dos entrevistados pela Aximage nomeiam Paulo Rangel, ligeiramente acima dos 23,5% de Pedro Marques. No ranking da notoriedade seguem-se a bloquista Marisa Matias (13,9%), o centrista Nuno Melo (11,2%) e o comunista João Ferreira (4,5%).