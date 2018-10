Europeus pouparam 12,1% do rendimento no segundo trimestre e portugueses 7,5%

Reuters

A taxa de poupança subiu na Zona Euro de 12% no primeiro trimestre para 12,1% no segundo trimestre. Em Portugal a taxa de poupança também subiu passando de 6,5% - foi revisto em alta face aos 4% anteriormente revelados - para 7,5% do rendimento. Os dados foram divulgados esta quinta-feira, 4 de Outubro, pelo Eurostat.

Ao subir um ponto percentual, a taxa de poupança dos portugueses encurtou a tradicional distância face à média europeia. Os dados são ajustados de sazonalidade.

A taxa é calculada dividindo a poupança pelo total do rendimento disponível num agregado familiar. Por outras palavras, é o dinheiro que não foi para despesa.

Euro area household saving rate nearly stable at 12.1%, investment rate stable at 9.0% in Q2 2018 https://t.co/ImZqIKlDVI pic.twitter.com/O9wBwYgGSy — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 4 de outubro de 2018

De acordo com o gabinete de estatísticas europeu, o rendimento disponível aumentou 0,9% na Zona Euro, a um ritmo superior à subida de 0,8% do consumo final. Já a taxa de investimento dos agregados familiares na Zona Euro manteve-se nos 9% no segundo trimestre, um máximo de 2011.

Os números da taxa de poupança para Portugal divulgados pelo Eurostat diferem - por razões metodológicas - dos que são revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em Setembro, o gabinete de estatísticas avançou que a taxa de poupança desceu no segundo trimestre para 4,4% do rendimento disponível, fruto de um aumento da despesa de consumo final superior (0,9%) ao do rendimento disponível (0,7%).



Esta é a primeira estimativa do Eurostat. Os dados completos serão divulgados a 26 de Outubro.