Eurosondagem coloca PS à frente com mais 15 pontos do que o PSD

Nesta sondagem, com entrevistas feitas entre 7 e 12 de setembro, o PSD aparece em segundo lugar nas intenções de voto para as eleições legislativas de 6 de outubro com 23,3%, seguindo-se o Bloco de Esquerda com 9,5%, a CDU com 7,1%, o CDS-PP com 5,5% e o PAN com 4,5%.