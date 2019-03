A inflação da Zona Euro fixou-se em 1,5% em fevereiro, acelerando

. No entanto, a inflação subjacente travou para 1%, face aos 1,1% de janeiro.

Os

esta sexta-feira, 15 de março, na segunda estimativa do Eurostat.

A inflação subjacente - que exclui os produtos energéticos e produtos alimentares não transformados uma vez que estes são historicamente mais voláteis - baixou para 1%, menos 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior.

No conjunto da União Europeia, a inflação acelerou de 1,5% em janeiro para 1,6% em fevereiro.



No mês passado, a maior contribuição para a taxa de inflação veio dos serviços (0,61 pontos percentuais), seguindo-se os alimentos, o álcool e o tabaco (0,44 pontos percentuais) e a energia (0,35 pontos percentuais).