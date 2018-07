Eurostat confirma inflação de 2% em Junho na Zona Euro

Este ritmo de subida dos preços foi semelhante em Portugal. O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - que é o indicador utilizado pelo Eurostat - fixou-se também em 2% em Junho.

De acordo com a série do gabinete de estatísticas europeu, a inflação está em máximos de Fevereiro do ano passado.

