publicado a estimativa rápida no início do mês, que apontava precisamente para esta leitura.

Portugal continua a ter a segunda taxa de inflação mais baixa dos países da União Europeia, nos 0,3%, acima apenas do Chipre, com uma taxa de inflação de 0,2%. Por outro lado, as taxas mais altas foram registadas na Roménia (4,4%), na Hungria (4%) e na Letónia (3,5%).



Comparando com o mês anterior, a inflação desceu em 16 Estados-membros, ficou estável em cinco e aumentou em seis.



Em maio de 2019, a principal contribuição para a inflação da Zona Euro veio dos serviços (mais 0,47 pontos percentuais), seguido da energia (mais 0,38 pontos percentuais), alimentos, álcool e tabaco (mais 0,29 pontos percentuais) e bens industriais não energéticos (mais 0,08 pontos percentuais).

Segundo os dados divulgados nesta terça-feira, 18 de junho, pelo Eurostat, e considerando todos os países da União Europeia, a inflação foi mais alta em maio, ficando nos 1,6%. A inflação anual da Zona Euro desceu para 1,2% em maio, abaixo dos 1,7% registados em abril e dos 2% registados há um ano, confirmou o Eurostat.