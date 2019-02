Eurostat confirma travagem da inflação em janeiro na Zona Euro

A taxa de inflação na Zona Euro foi de 1,4%, em janeiro, o que representa uma travagem na subida de preços no consumidor. O Eurostat confirma assim os dados já divulgados no início do mês.

A taxa de inflação na Zona Euro desceu para 1,4%, em janeiro, o que compara com 1,5% observados em dezembro, revelou esta sexta-feira, 22 de fevereiro, o Eurostat.



Estes dados confirmam assim os dados já divulgados no início de fevereiro, quando foi revelada a estimativa rápida. A taxa de inflação de janeiro é assim a taxa mais baixa desde abril do ano passado. Ainda assim, tal como o Negócios já tinha referido, a inflação subjacente - que exclui os produtos energéticos e produtos alimentares não transformados uma vez que estes são historicamente mais voláteis - subiu para 1,1%, o valor mais elevado em três meses. Este é um sinal de pressão nos preços que pode dar motivos ao Banco Central Europeu (BCE) para continuar o rumo de normalização da política monetária.

Por países, Portugal está entre os Estados-membros com taxas de inflação mais baixas (0,6%), idêntica à da Croácia. Só a Grécia tem um valor mais baixo (0,5%). Do lado oposto, a Roménia (3,2%) e a Letónia (2,9%) são os países onde os preços no consumidor mais subiram.

Por setores, a energia foi onde se registou o maior aumento de preços (2,7%), um valor que, ainda assim, representa um abrandamento considerável face a dezembro, mês em que a inflação foi de 5,5%.