Eutanásia: Maioria concorda com envio para o TC

A despenalização da morte medicamente assistida foi aprovada no início de dezembro, pela terceira vez em dois anos, em votação final global, com os votos favoráveis do PS, BE, IL, PAN, Livre e de seis deputados do PSD.



João Miguel Rodrigues Paulo Ribeiro Pinto paulopinto@negocios.pt 09:15







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A maioria dos portugueses concorda com a decisão do Presidente da República de enviar a lei da eutanásia para apreciação pelo Tribunal Constitucional, de acordo com a sondagem da Intercampus para o Negócios, CM e CMTV.



... ...

Eutanásia: Maioria concorda com envio para o TC









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Eutanásia: Maioria concorda com envio para o TC O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar