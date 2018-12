Ex-advogado de Trump condenado a três anos de prisão

O ex-advogado pessoal do presidente Donald Trump, Michael Cohen, foi condenado a três anos de prisão por crimes que incluem a orquestração de pagamentos a mulheres que violam as leis de campanha, antes das eleições presidenciais de 2016. Cohen prometeu continuar a colaborar com o governo norte-americano contra o seu ex-chefe.

A sentença do antigo advogado, que em tempos disse estar disposto a "levar com um bala por Trump", foi proferida por um juiz em Nova Iorque esta quarta-feira, 12 de Dezembro.