Ex-chefe da Casa Militar sabia de Tancos. Marcelo garante que não

O Ministério Público concluiu que o ex-chefe da Casa Militar do Presidente da República, João Cordeiro, que abandonou o cargo no final de 2017, sabia das negociações entre as chefias da polícia militar e os autores do assalto de Tancos, bem como da encenação da recuperação das armas, de acordo com o jornal i.





Em declarações citadas pela agência Lusa, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reiterou nunca ter sido informado sobre o alegado encobrimento, sublinhando que é bom "que fique claro" que "não é criminoso".