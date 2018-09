Reuters

O ex-director da campanha de Donald Trump, Paul Manafort, vai declarar-se culpado por conspirar contra os Estados Unidos da América para condicionar testemunhas e de lavagem de dinheiro, evitando a ida a um segundo julgamento marcado para a próxima semana.De acordo com a ABC News, que cita fontes próximas do processo, o ex-responsável pela campanha que elegeu o actual presidente dos EUA chegou a um acordo com o procurador-especial Robert Mueller após quatro horas de reunião. Manafort era acusado também de esconder milhões de dólares ao fisco dos EUA, que obteve pelos serviços de assessoria a políticos apoiados pela Federação Russa na Ucrânia.Ainda não está claro, segundo a Bloomberg, se Manafort concordou em cooperar com os procuradores na investigação às alegadas interferências russas nas eleições presidenciais de 2016.Recorde-se que em Agosto, o director de campanha de Trump para as eleições presidenciais de 2016 foi condenado por oito crimes de fraude fiscal.