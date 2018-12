"Ex-Mckinsey" é o favorito para primeiro-ministro da Grécia

O partido Nova Democracia, liderado por Kyriakos Mitsotakis, está à frente nas sondagens para as próximas eleições gregas. A cara do partido de centro-direita já esteve no Governo durante o segundo resgate, e fora da vida política, exerceu como consultor na Mckinsey.





São 16 os pontos que separam o Nova Democracia do Syriza, o partido de esquerda liderado por Alex Tsipras que está agora à frente do país. Esta diferença seria o suficiente para dar a maioria absoluta a Mitsotakis no Parlamento se as eleições gregas, marcadas para dia 19 de Outubro, se realizassem agora, destaca o Expansión.





Mitsotakis defende que o país necessita de reformas fiscais orientadas para o crescimento, de forma a virar a página do capítulo de três anos de austeridade fiscal. "Desde que estalou a crise, há 10 anos, temos avançados em frentes distintas, mas muitos dos problemas fundamentais relacionados com a estrutura da economia mantêm-se", afirma o candidato a primeiro-ministro. Como tal, promete cultivar a confiança na economia e trazer mais investimento.