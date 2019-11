Ex-patrão da Octapharma terá lavado 70 milhões de euros em sete anos

Lalanda Castro, ex-administrador em Portugal da farmacêutica Octapharma e já acusado pelo Ministério Público no caso Máfia do sangue por corrupção, continua a ser investigado pelas autoridades, avança o Correio da Manhã.





Em causa estão as alegadas transferências no valor de 70 milhões de euros para paraísos fiscais em sete anos, de acordo com documentos consultados pelo jornal. Segundo a mesma publicação, o responsável fazia circular o dinheiro por várias contas no Panamá e na Suíça.