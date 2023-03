Ex-presidente da ANI deverá ser ouvida no Parlamento a 8 de março

Joana Mendonça apresentou a sua demissão no início do mês passado, por considerar não estarem reunidas as condições para o exercício do cargo devido a "uma crescente dificuldade de receber orientações da tutela, designadamente em matérias de crucial importância para a agência", indicou na altura.

Em reação, o Ministro da Economia, em conjunto com o gabinete da Ciência e Tecnologia, garantiam que a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e outros fundos europeus "nunca esteve em causa".Mais tarde, em resposta aos deputados em plenário António Costa Silva prometia " identificar alguém e melhorar ainda mais a Agência Nacional de Inovação".