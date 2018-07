Ex-primeiro-ministro da Malásia detido por suspeitas de corrupção

Reuters

Najib Razak (na foto), ex-primeiro-ministro da Malásia, foi detido esta terça-feira na sua residência, em Kuala Lumpur e deverá ser acusado quarta-feira, 4 de Julho, revela o Financial Times.

Em causa está uma investigação sobre o fundo 1MDB e o desaparecimento de dinheiro.

O actual primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad, reabriu as investigações sobre o fundo 1MDB com o objectivo de recuperar o dinheiro que desapareceu do fundo. As autoridades revelam na segunda-feira que a investigação levou ao congelamento de 408 contas bancárias, num montante total de 1,1 mil milhões de ringgit (230 milhões de euros).

As autoridades revelaram também que as contas congeladas são de pessoas e empresas suspeitas de terem recebido fundos do 1MDB. "Acredita-se que as contas estão relacionadas com a apropriação indevida e má utilização de fundos do 1MDB", afirmam os responsáveis da investigação, citados pela Reuters.

Uma das suspeitas das autoridades estava precisamente relacionada com o ex-primeiro-ministro. Uma das contas congelada pertence ao partido liderado por Najib Razak, derrotado nas últimas eleições por Mahathir Mohamad.

O fundo 1MDB foi fundado por Najib Razak em 2009 e está a ser alvo de investigações em, pelo menos, seis países por suspeitas de lavagem de dinheiro e corrupção. Só nos EUA, está a decorrer um processo civil, interposto pelo Departamento de Justiça, que acusa o fundo de apropriação indevida de 4,5 mil milhões de dólares.