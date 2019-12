Ex-secretário de Estado suspeito de receber avença por favores a empresário

O Ministério Público está a investigar o antigo secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento e atual autarca de Viseu, Almeida Henriques, por suspeitas de ter recebido uma avença em troca de favores ao empresário José Agostinho Simões, detentor da marca Tomi e acusado no processo do Turismo do Porto e Norte de Portugal, segundo o Jornal de Notícias.





O mesmo jornal detalha que o político terá recebido cerca de 120 mil euros, através de uma empresa tida como "testa de ferro", por alegados serviços prestados enquanto esteve no Governo e no Parlamento.