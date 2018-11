Excedente comercial da União Europeia com os EUA aumenta até Setembro

Reuters



sse acordo, por exemplo, passa por importar mais gás natural liquefeito dos EUA, cuja entrada na Europa passa actualmente pelo porto de Sines, em Portugal. Desta forma, a UE distancia-se da dependência que tem com a Rússia e satisfaz as pretensões norte-americanas.

De acordo com Bruxelas, "os preços norte-americanos da soja são actualmente os mais competitivos do mercado e, por isso, a opção de alimentação mais atractiva para os importadores europeus e os seus utilizadores".

Apesar dos esforços acordados entre Jean-Claude Juncker e Donald Trump, o excedente comercial que a União Europeia tem com os Estados Unidos aumentou. Ou seja, as exportações europeias para território norte-americano estão a crescer mais do que as importações norte-americanas em território europeu. Os dados foram publicados esta quinta-feira, 15 de Novembro, pelo Eurostat.O arranque da guerra comercial tinha um objectivo bastante claro por parte do presidente norte-americano: os EUA registam um défice comercial de bens com vários países, o que tem de acabar (ou, pelo menos, melhorar). E se isso não está a acontecer com a China - que já foi alvo de uma série de tarifas aduaneiras -, também não se verifica na União Europeia que, para já, só foi alvo de tarifas no aço e alumínio.O excedente comercial da União Europeia com os EUA aumentou para 101 mil milhões de euros até Setembro deste ano, o que compara com 86,1 mil milhões de euros até Setembro de 2017. Tal acontece porque as exportações para os Estados Unidos aumentaram 6,2% para 297,9 mil milhões de euros ao passo que as importações subiram 1,3% para os 196,9 mil milhões de euros.Ainda assim, no total, os 28 Estados-membros registaram um défice comercial de 14,6 mil milhões de euros, o que compara com um excedente de cinco mil milhões de euros no mesmo período do ano passado. O défice deve-se essencialmente às importações de energia, maioritariamente com origem da Rússia. É nas máquinas, veículos e químicos que a UE regista um excedente.No caso da Zona Euro mantém-se o excedente comercial, tendo este baixado de 169,2 mil milhões de euros até Setembro de 2017 para 143,1 mil milhões de euros até Setembro deste ano.Em Julho, o presidente da Comissão Europeia foi a Washington negociar com Trump e levou na bagagem uma série de contrapartidas para que a União Europeia não fosse alvo de tarifas da mesma forma que a China. E Além disso, a UE têm-se empenhado em importar mais soja norte-americana